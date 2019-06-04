Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана прошла проверку на детекторе лжи. Процедура понадобилась в связи с появлением видео, на котором Алана могла находиться в состоянии наркотического опьянения.

В ходе прохождения проверки на полиграфе девушка заявила, что в день записи видео не употребляла наркотических веществ. «У меня нет объективных оснований полагать, что на мои вопросы Алана Мамаева солгала», — заявил полиграфолог, слова которого приводит «РЕН ТВ».

Напомним, супруг Аланы Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным отбывает наказание за участие в драках. 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.