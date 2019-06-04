Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением по поводу нынешней ситуации в российском женском фигурном катании.

«Как в футболе и хоккее говорят, у нас длинная скамейка запасных. Это в первую очередь касается женского одиночного катания, — заявил Ягудин в ходе пресс-конференции. — Я понимаю, что сейчас все издания хотят ставить фамилию Загитовой и Медведевой, но даже без упоминания их фамилий можно сказать, что женское катание можно не обсуждать — там и так всё в порядке. Тем более, что со следующего года выйдут в бой юниоры».

Ягудин выразил уверенность в том, что российские фигуристы продолжат занимать призовые места крупнейших соревнований. «Если говорить глобально, то у нас есть виды спорта, в которых медали точно будут — например, синхронное плавание, художественная гимнастика. Что бы ни происходило, медали того или иного достоинства будут — в фигурном катании тоже», — подытожил экс-спортсмен.