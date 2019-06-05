Российский теннисист Карен Хачанов проведет поединок против австрийца Доминика Тима. Матч состоится в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров «Большого шлема».

Встреча состоится сегодня, 5 июня, начало запланировано на 16:30. Однако время старта поединка может измениться, как это часто происходит на профессиональных теннисных турнирах.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила три часа и 12 минут, за это время Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти. Дель Потро сделал 11 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал девять брейков.