Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России по волейболу проиграла Бельгии в матче Лиги наций

В волейбольной Лиге наций стартовал третий тур предварительного этапа, в рамках которого женская сборная России встречалась с командой Бельгии и потерпела поражение. Россиянки не смогли выиграть ни одного сета: матч закончился со счётом 3:0 в пользу бельгийской команды. Данная игра стала для России седьмой на турнире, однако в активе команды до сих пор числится всего три очка — единственная победа была одержана над сборной Китая.

UFC утвердил бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье

UFC официально утвердил поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Сообщается, что бой будет проходить 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. Нурмагомедов уже прокомментировал эту информацию и пригласил Порье на борт. В своём предыдущем поединке Порье завоевал временный чемпионский пояс. 13 апреля Порье стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе.

Клопп хочет взять паузу в карьере

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере после того, как закончится его действующий контракт. Как сообщает ESPN, руководство «Ливерпуля» хочет продлить соглашение со специалистом. Нынешний контракт закончится летом 2022 года. Владельцы клуба хотят, чтобы Клопп и в дальнейшем оставался у руля команды, однако 51-летний тренер хочет взять перерыв.

Мишин опроверг переход Шомы Уно в его группу

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал слухи о том, что японец Шома Уно может начать заниматься в его группе. Накануне стало известно, что Уно расстался со своим тренером и намерен работать за границей. Появилась информация, что фигурист может начать тренировки либо у Алексея Мишина, либо у Этери Тутбридзе. Однако в сегодняшнем интервью Мишин заявил, что это неправда.

Аршавину закрыли выезд за границу

Бывшему капитану «Зенита» Андрею Аршавину закрыли въезд за границу в связи с задолженностью по алиментам. «Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал адвокат жены Аршавина Александр Добровинский.