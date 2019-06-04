Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.

Джошуа принял решение воспользоваться опцией о проведении реванша. Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что бой будет проходить в 2019 году — либо в ноябре, либо в декабре. Место поединка будет определено позднее.

Ранее Руис заявил, что хотел бы провести реванш с Джошуа в Мексике. По словам Руиса, он хочет, чтобы реванш состоялся, но сначала он должен поговорить со своей командой. «Я бы хотел провести бой в Мексике, где никогда не было чемпиона в тяжелом весе», – сказал Руиc, слова которого приводит Sky Sports.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.