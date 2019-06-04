Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Игра проходила в бельгийском городе Кортрейке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первой партии россиянки уступили три очка — сет закончился со счётом 25:22. Второй игровой отрезок также остался за бельгийскими волейболистками — 25:20. В третьей партии россиянки пытались спасти игру, но сделать это не удалось — 25:22.

Таким образом, сборная России сохраняет три очка в турнирной таблице. Единственной командой, которую удалось обыграть в рамках Лиги наций, стала сборная Китая. На счету россиянок два поражения в первом туре — от Доминиканской республики и Бразилии, а также три проигрыша на втором этапе — от Германии, Японии и Турции.

Завтра подопечные Вадима Панкова сыграют с командой Сербии.