Российский теннисист Карен Хачанов готовился к поединку в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции вместе с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным.

Фотографию со знаменитыми экс-теннисистами Хачанов выложил в свой «Инстаграм».

«Не каждый день есть возможность потренироваться с двумя русскими легендами тенниса», — подписал фото спортсмен, добавив, что Евгений Кафельников на фото отсутствует, поскольку покинул тренировку ранее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karen Khachanov (@karenkhachanov) 4 Июн 2019 в 9:14 PDT

В рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов обыграл аргентинского теннисиста Хуана Мартина Дель Потро в четырех сетах.

Напомним, сегодня, 5 июня, Карен Хачанов поборется с австрийцем Домиником Тимом в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос». Встреча запланирована на 16:30 по московскому времени. Время старта может быть перенесено, если задержится предыдущий матч.