Глава промоушена UFC Дана Уайт оценил шансы на проведение боя-реванша между ирландским бойцом Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Слова Уайта приводит портал MMA Fighting. Как считает Уайт, в будущем повторение встречи Хабиба и Конора вполне реально, тем более, ирландец сам хочет реванша. «Эти ребята будут драться. Повторю снова: всё будет решаться 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уик-энд», — заявил президент UFC, добавив, что после этого будут приняты решения насчет Макгрегора.

«Мы посмотрим, как будут развиваться события с ближайшими боями, и узнаем, чего хочет Макгрегор«, — рассказал Уайт.

Пока известна дата только следующего боя Хабиба Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, на котором россиянин выступит против представителя США Дастина Порье.