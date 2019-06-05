Суд г. Лас-Вегас, штат Невада, получил уведомление о добровольном прекращении уголовного дела об изнасиловании, обвиняемым по которому проходил португальский футболист Криштиану Роналду. Информацию сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сообщениям СМИ, рассмотрение судебного иска в отношении футболиста было прекращено в прошлом месяце. Неизвестно, было ли дело закрыто по инициативе потерпевшей, гражданки США Кэтрин Майорга, либо же было достигнуто соглашение сторон. Адвокаты Роналду пока никак этот факт не прокомментировали.

Напомним, осенью 2018 года стало известно, что Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в совершении сексуального насилия над ней, заново было открыто судебное производство. Инцидент произошел в июне 2009 года, потерпевшая обратилась в полицию, однако до суда дело не дошло: за досудебное примирение Майорга получила 375 тысяч долларов.