Российский хоккеист, бывший игрок петербургского СКА Павел Дацюк с большой долей вероятности следующий сезон проведет в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом порталу Detroit Free Press сообщил его агент, Дэн Мильштейн.

По словам Мильштейна, совсем скоро он встретится с хоккеистом, чтобы обговорить планы на будущее. «Весьма вероятно, что Павел выполнит обещание сыграть за команду родного города в России», — заявил агент Дацюка. Также представитель хоккеиста добавил, что варианты с возвращением в Национальную хоккейную лигу также будут рассмотрены.

Напомним, с 2016 по 2019 года Павел Дацюк выступал в составе петербургского СКА и был капитаном клуба. Пятнадцать лет россиянин провел в НХЛ, играя за «Детройт Ред Уингс». После ухода из СКА говорилось о том, что хоккеист выбирает между возвращением в НХЛ и контрактом с «Автомобилистом».