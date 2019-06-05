Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных дебютировала в качестве танцовщицы в драматическом балете «Распутин».

Премьера прошла в театре «Лондон Палладиум» в столице Великобритании, фигуристка исполнила в постановке главную роль — императрицы Александры Федоровны. Вместе с Ильиных на сцену вышел её молодой человек, танцор балета Сергей Полунин.

Фотографии с дебютной постановки Ильиных выложила в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Ilinykh (@blackswanei) 4 Июн 2019 в 11:23 PDT

Напомним, уже два соревновательных сезона в фигурном катании Елена Ильиных пропускала по причине выступления в шоу, однако фигуристка еще может вернуться в танцы на льду. Новым партнером Ильиных может стать россиянин Дмитрий Соловьев.