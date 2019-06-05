В Швеции на 90-м году жизни скончался экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций Леннарт Юханссон. Информацию о кончине функционера сообщил Футбольный союз Швеции.

Юханссон умер во вторник, 4 июня, сообщается, что долгое время он болел. С 1990 по 2007 год швед возглавлял УЕФА. Проведя на этом посту 17 лет, Юханссон стал рекордсменом организации. Также за время своей карьеры в спортивных федерациях Юханссон был вице-председателем ФИФА, а также пробовал избраться на пост президента организации, однако в 1998 году его опередил Йозеф Блаттер.

За время работы в УЕФА главной заслугой Юханссона стало изменение формата главного еврокубкового футбольного турнира. Именно при нем Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов, а право на участие в турнире получили не только чемпионы стран.