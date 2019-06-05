Трансферное окно открыто, и европейские клубы максимально активизировались в поиске новых игроков. Рассказываем о самых ожидаемых переходах, которые могут состояться этим летом.

Эден Азар, «Челси». Вероятность трансфера — 95%

Контракт бельгийца с лондонцами подошел к концу, и сам футболист уже объявил, что покинет команду после финала Лиги Европы. Однако никаких новостей после этого не поступало. Самым главным претендентом на Азара давно называют «Реал», которому необходим игрок, способный стать полноценной заменой Криштиану Роналду. Поэтому объявление Азара игроком сливочных — дело нескольких дней.

Антуан Гризманн, «Барселона». Вероятность трансфера — 90%

Гризманн, как оказалось, давно хотел перейти в команду, которая поспособствовала бы его профессиональному росту, но слишком многие против того, чтобы он примерял сине-гранатовую футболку. Этого не хочет ни руководство мадридцев, ни фанаты клуба, ни даже Лионель Месси, который предпочел бы возвращение Неймара. Однако, скорее всего, француз все же станет игроком каталонцев, чем навлечет на себя гнев многих.

Матейс де Лигт, «Аякс». Вероятность трансфера — 80%

19-летний капитан амстердамцев — настоящий лидер своей команды, и он наверняка готов сменить «Аякс» на клуб более великий. На де Лигта претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Барселона», но пока непонятно, что выберет игрок и с кем его агентам удастся договориться. С одной стороны, в «Барселону» уже переехал его друг де Йонг, с другой, конкуренция в «МЮ» куда слабее, и стать звездой там будет проще. В «Ювентусе» же Матейсу переходить опасно просто потому, что непонятно, кто будет главным тренером туринцев.

Лерой Сане, «Манчестер Сити». Вероятность трансфера — 75%

Хосеп гвардиола — настоящий гений, и, вероятно, мы чего-то не понимаем, но зачем продавать Сане? Быстрый, техничный и результативный игрок, который не раз спасал «Сити» от потери очков, почему-то стал не нужен Пепу. На такого футболиста сразу возник спрос, и логично, что самым активным покупателем стала «Бавария», которая предложила 80 млн евро. Однако такая сумма не устроила «Манчестер Сити, руководство команды требует все 100. Если Сане все же перейдет в «Баварию», отсутствие Роббена и Рибери в команде не заметят.

Дуван Сапата, «Аталанта». Вероятность трансфера — 70%

Четыре года назад Сапата оказался не нужен в «Наполи». В Неаполе колумбиец не был похож на топ-бомбардира и справедливо скитался по арендам, пока не был продан в «Сампдорию» за 17 млн евро. Серьезные деньги, но генуэзцы отдали Дувана в аренду «Аталанте», и теперь могут выручить за него как минимум в два раза больше, а то и в три. При этом главный претендент на Сапату — «Наполи». Неаполитанцы могут только поблагодарить Рафаэля Бенитеса, который в свое время мариновал Сапату на скамейке запасных и из-за которого им придется серьезно тратиться.