Российский нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников вспомнил подробности драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным в текущем сезоне розыгрыша Кубка Стэнли.

В интервью порталу «Спорт. Бизнес Online» Свечников рассказал, что начал драку его соотечественник. «Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого», — заявил хоккеист, добавив, что он не супергерой, чтобы лезть первым.

Свечников также добавил, что на льду просто делает свою работу, а самого Овечкина уважал и уважает по сей день. «На самом деле, без разницы, сколько лет игроку — просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то», — добавил спортсмен.

Напомним, драка Овечкина и Свечникова произошла в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, после эпизода форвард «Каролины» пропустил около двух недель.