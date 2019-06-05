Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, что у него не было панической атаки перед боем с мексиканцем Энди Руисом.

В обращении на своем ютуб-канале Джошуа заявил, что сейчас многие говорят, что же в том поединке пошло не так. «Я солдат, и мне приходится принимать взлеты и падения», — заявил боксер, добавив, что он должен принять это поражение как мужчина. «У меня не было никакой панической атаки, я не такой человек», — рассказал Джошуа.

По мнению спортсмена, бой пошел совсем не так, как он планировал, однако винить в этом никого нельзя. «Я все еще честолюбив и буду продолжать ходить с высоко поднятой головой, как чемпион», — заключил Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа уступил Энди Руису в бою за титулы чемпиона мира по боксу по версии федераций WBA Super, WBO, IBF и IBO.