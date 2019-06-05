Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников рассказал о том, почему он в таком молодом возрасте уехал играть в Америку. Слова хоккеиста цитирует портал «Спорт. Бизнес-Online».

Свечников заявил, что переехать в США ему было проще, поскольку там уже играл его старший брат Евгений. «Было полегче, потому что Женя через это всё прошёл», — сказал хоккеист.

На вопрос, не хотел ли спортсмен сначала поиграть в России, Свечников ответил, что молодым тяжело сразу пробиться в КХЛ. «У каждого своя дорога – кто-то может сразу заиграть и стать звездой, а потом уехать в НХЛ», — сказал хоккеист, сказав спасибо своему детскому тренеру Айрату Мирханову, у которого Свечников занимался в Казани.

Напомним, Андрей Свечников с 2018 года выступает в составе клуба «Каролина Харрикейнс«.