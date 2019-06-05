Девочке в красном пальто с сочинской Олимпиады – фигуристке Юлии Липницкой сегодня исполняется 21 год. Пять лет прошло с ее триумфального сезона 2013/14, и за эти пять лет в жизни девушки поменялось многое. Она успела стать кумиром миллионов, пройти через смену тренера, анорексию, возненавидеть фигурное катание – и вернуться на лед, только уже в качестве тренера.

Главные вехи спортивной и теперь уже тренерской карьеры Липницкой, а также ее знаменитые программы – в материале Nevasport.

Пятнадцатилетняя чемпионка

Начинала свой путь Юлия Липницкая в родном Екатеринбурге, однако надолго спортсменка там не задержалась. Чтобы претендовать на профессиональный рост и большие награды, необходимо было ехать в столицу. С 2008 года фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе, она и сделала девушку королевой льда — на какое-то время.

Взлет Липницкой на олимп фигурного катания произошел быстро. Сезон-2011/2012 в юниорах стал для юной спортсменки золотым: тогда она выиграла и финал Гран-при и чемпионат мира. Выступала фигуристка часто, а тренер Этери Тутберидзе уже тогда славилась требовательностью и длительными тренировками.

Первый полноценный взрослый сезон Юля провела блестяще. Работая на износ во время Гран-при, она выиграла все три этапа, в которых принимала участие, а в финале стала второй. Следующим шагом к золоту Олимпиады стала победа на чемпионате Европы. Тогда о девушке в преддверии домашней Олимпиады заговорил весь мир.

Главный триумф в карьере девушки случился на льду дворца «Айсберг». Вклад Липницкой в командное золото на Олимпиаде стал огромным — двадцать баллов в копилку.

Вращение в шпагате стало фирменным элементом Липницкой. Она исполняла его на такой скорости, что голова кружилась не только у зрителей. Восхищалась спортсменкой сама Татьяна Тарасова, отмечая отличные природные данные. По признаниям фигуристки, все умения дались ей тренировками, тренировками и еще раз тренировками.

Тренировки и работа на износ и дали ей и золото Олимпиады.

Принеся в жертву детство и отрочество, а также собственное здоровье, Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой и символом тех игр, а затем еще взяла серебро ЧМ в Сайтаме.

Золото, сгубившее карьеру

После Олимпиады карьера Юлии Липницкой пошла под откос. В юную спортсменку влюбилась Россия – и это всеобщее внимание здорово сказалось на психике. Девочка взрослела на глазах у всего мира, и этот мир оказался к ней жестоким.

Можно сказать, что перспективную карьеру спортсменки сломал и пубертатный период – период активного роста сильно сказался на физической форме спортсменки. Проблемы с питанием, начавшиеся еще по юниорам, возобновились с новой силой, и вкупе с общественным давлением спортсменка начала падать, падать и снова падать.

Эмоционально Юлия была также истощена – для того, чтобы подтверждать звание олимпийской чемпионки, необходимо было работать в таком же изматывающем темпе, как и раньше. Завет Тутберидзе: ушел с пьедестала – ты никто.

В этот момент Липницкую накрыла волна юных талантливых фигуристок, и попадание в сборную стало вообще невозможным. Конкурировать с теми, у кого подобных проблем не было, повзрослевшая Липницкая уже не смогла просто физически. Не помогла и смена тренера — работа с Алексеем Урмановым уже не спасла девочку, которая устала от перегрузок.

В 2016 году на Гран-при России состоялось последнее выступление Липницкой в качестве фигуристки. После этого ее коньки отправились в шкаф, а сама девушка начала лечиться от анорексии, которую получила на своем спортивном пути.

Из-за болезни и усталости девушке пришлось завершить карьеру. В августе 2017 года мама Юлии Липницкой, которая и привела дочку в спорт, рассказала о всех злоключениях дочери и решении прекратить мучения на льду.

Наставничество и комментирование

После окончания спортивной карьеры Юлия Липницкая себя не потеряла. Взяв небольшую паузу, она вернулась в спортивный мир в качестве тренера, основав с фигуристкой Еленой Ильиных «Академию чемпионов». Вот уже два года девушки работают вместе и проводят тренировочные лагеря для фигуристов со всех уголков России и мира.

В шоу Липницкая не подалась – от выступлений ее попросту тошнило, однако тренировать детей и передавать им свой опыт спортсменка могла. А самое главное – ей это нравилось.

Попробовала себя Липницкая и в качестве комментатора в проекте «Сила ТВ». Олимпийские игры в Пхенчхане могли стать для нее вторыми в качестве спортсменки, но стали первыми – в качестве эксперта на телевидении. Отметим, что девушка проявила себя очень компетентным и доброжелательным комментатором.

«Пройдет время и, может быть, потянет на лед» – говорила фигуристка после окончания карьеры. В 2019 году Липницкая впервые снова вышла выступать. Экс-фигуристка исполнила одну из ролей в «Щелкунчике» Евгения Плющенко. Форма девушки была далека от идеальной, однако то, что спортсменка уже захотела кататься – большой прогресс. Весной Липницкая поработала в любимой Японии и обрела уверенность.

Теперь Липницкая никуда не гонится. Она наконец-то просто живет, как хочет сама.

Лучшие программы

День рождения Юлии Липницкой – замечательный повод пересмотреть ее шикарный прокат под «Список Шиндлера» на Олимпиаде в Сочи. Хореографов Липницкой в произвольной программе стал Илья Авербух, впоследствии отмечавший, что эта постановка стала одной из лучших в его карьере.

Многим Юлия Липницкая запомнилась как девочка в красном пальто. За пять лет девочка выросла — пора смотреть уже на Липницкую-тренера. Будем надеяться, что эта спортсменка реализует себя и в других сферах, ведь у молодой талантливой девушки есть на это все шансы.