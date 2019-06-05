Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о причинах провала прошлого сезона.

По словам Венг, раньше она чувствовала свой организм очень хорошо, но с межсезонья-2018 всё пошло не так, после «Тур де Ски» у лыжницы начались психологические проблемы.

Венг борется с тем, что молочная кислота поступает в мышцы быстрее, чем обычно. Лыжница рассказала, что она измеряла лактат, и показатели были хуже, чем раньше, молочная кислота приходила очень быстро. Венг отметила, что она разговаривала по этому поводу с Марит Бьорген, которая испытывала такие же проблемы. Венг сделала многое из того, что посоветовала Бьорген.

«Сейчас показания лактата немного лучше, чем в мае прошлого года, поэтому, надеюсь, всё пойдёт как надо», — сказала Венг, слова которой приводит Dagbladet.

Напомним, во время коньковой спринтерской гонки на «Тур де Ски» норвежка вывихнула палец в результате падения: она столкнулась со швейцарской лыжницей Лорин Ван дер Грааф во время гонки в Валь-Мюстэйре.