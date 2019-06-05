Бывший футболист Диего Марадона предложил «Манчестер Юнайтед» свои услуги главного тренера.

По словам Марадоны, если «Манчестер Юнайтед» нуждается в тренере, то он человек, который может им стать. Экс-футболист отметил, он знает, что манкунианцы продают много футболок клуба по всему миру, но гораздо важнее выигрывать трофеи, и Марадона может сделать это для них.

«Манчестер Юнайтед» так долго был моей любимой английской командой. Так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона. Но теперь я должен сказать эти слова «Манчестер Сити». Я знаю, что ты не должен именно так менять свои предпочтения, но все это из-за Серхио Агуэро», — сказал Марадона, слова которого приводит Fourfourtwo.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на шестой позиции. От четвёртого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, команду отделили пять очков. Сульшер возглавил команду по ходу минувшего сезона, когда Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».