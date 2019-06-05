Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о любви к фигурному катанию и о том, что пока она не готова уходить из спорта.

По словам Сотсковой, после чемпионата России она не понимала, что делать дальше, поэтому взяла перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Фигуристка рассказала, что около двух недель она провела в шоу Петра Чернышева и поняла, что любит фигурное катание и пока не готова уходить. Сотскова отметила, что ей нравится соревноваться, это то, что она любит, и к завершению карьеры девушка пока не готова.

«Думаю, я бы всю жизнь жалела, если бы приняла сейчас решение закончить со спортом. Я еще очень молода, у меня есть время», — сказала фигуристка, слова которой приводит Golden Skate.

Напомним, в апреле стало известно, что Сотскова покинула группу Елены Буяновой, но осталась в ЦСКА и начала работать под руководством Светланы Соколовской.