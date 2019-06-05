Портал Gamestop, специализирующийся на продаже видеоигр, раньше времени опубликовал обложку новой части FIFA 20.
В интернете появилась обложка новой части футбольного симулятора, на которой изображен бразильский нападающий Неймар в форме «Пари Сен Жермен», которая еще не была официальна презентована. Также в описании отмечается, что выход симулятора состоится 27 сентября.
La jaquette de #FIFA20 aurait fuité 👀
Neymar serait présent, et seul.
(📸 @GamersNAT) pic.twitter.com/J2yR1T5WLc
— beFIFA 🎮 (@_beFIFA) June 4, 2019
Ранее стало известно, что девушка, которая обвинила форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, изменила свои показания. Как сообщает Globo Esporte, теперь девушка придерживается другой версии: она утверждает, что близость с Неймаром произошла по их обоюдному согласию. Однако девушка продолжает утверждать, что Неймар применил силу и ударил её.