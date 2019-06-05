Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев принял решение покинуть команду.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, тренер!» — сообщается на сайте «Рубина».

Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона и планирует взять паузу в карьере, чтобы дождаться достойных предложений. Также сообщалось, что Бердыев может покинуть клуб и возглавить другую российскую команду.

В завершившемся сезоне российской премьер-лиги «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице, не пробившись в еврокубки.

В СМИ появлялась информация, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить казанский «Рубин» после ухода Курбана Бердыева.