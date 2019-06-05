Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как тепло его встречают в Японии.

В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию японских фанаток, стоящих с флагами России, на которых по-русски написано «Женя», а также расположены красные сердца со словами «We love» (англ. мы любим).

«Arigato, мои прекрасные японские девочки», — подписал фото Плющенко (arigato с японского «спасибо»)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Arigato my amazing Japanese girls ❤️🇯🇵🇷🇺 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 5 Июн 2019 в 12:51 PDT

Сейчас фигурист находится в турне по Японии с ледовым шоу «Fantasy On Ice». Помимо Плющенко в постановках также участвуют российские фигуристки Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. Во время выступления Плющенко в г. Макухари произошло землетрясение.