Роджер Федерер обыграл Стэна Вавринку и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Рафаэлем Надалем. Таких успехов великому теннисистку позволяет добиться физическая форма, которая невозможна без грамотного питания.

По словам Федерер, он не практикует безглютеновую диету, скорее его диету можно назвать экстраглютеновой. Теннисист всегда обращал внимание на то, что он ест, а когда он был моложе, то даже практиковал вегетарианство.

На завтрак швейцарец предпочитает съесть что-нибудь сладкое, например, домашние вафли с компотом из свежих фруктов. Также теннисист любит запивать завтрак свежевыжатым соком, кофе или уксусным шотом.

Перед игрой или тренировкой Федерер съедает тарелку пасты с легким соусом, и так он делает уже 20 лет. Кроме того, в перерывах между тренировками и матчами спортсмен перекусывает снеками. Швейцарец также часто есть бананы, чтобы пополнять запасы энергии и калия, а иногда заменяет бананы энергетическими напитками, которые лучше усваиваются.

На ужин у игрока могут быть блюда из итальянской, японской и индийской кухни. Тем не менее Роджер не брезгует и не самой полезной пищей. Он обожает шоколад и мороженое, а также фондю и печенье.

«Когда ты усердно работаешь и при этом хорошо питаешься, никаких проблем не возникает», — убежден Федерер.

В полуфинале «Ролан Гаррос» швейцарцу предстоит матч против действующего чемпиона турнира, испанца Рафаэля Надаля. Матч пройдет 7 июня и начнется в 14:00 по московскому времени. Надаль занимает второе место в рейтинге АТР, у Федерера третья строчка.