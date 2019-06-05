Итальянский функционер Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола FIFA. Он возглавляет организацию с 2016 года.

На конгрессе FIFA в Париже было принято переизбрать Инфантино на второй срок в связи с отсутствием альтернативных кандидатов. Таким образом, следующие четыре года деятельностью организации будет руководить именно итальянский спортивный функционер.

Ранее Инфантино работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций, с 2009 по 2016 являясь генеральным секретарем организации.

До Джанни Инфантино Международную федерацию футбола возглавлял швейцарец Йозеф Блаттер. Он был вынужден покинуть свой пост, поскольку обнаружилась его причастность к крупному коррупционному скандалу.