Российский нападающий, олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк стал игроком екатеринбургского «Автомобилиста«. Заявление о подписании контракта было опубликовано на официальном сайте клуба.

«Наш клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк», — сообщила пресс-служба «Автомобилиста».

Павел Дацюк родом из Екатеринбурга. Спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в клубе из родного города. Контракт Дацюка с «Автомобилистом» рассчитан на один сезон, после этого хоккеист вероятнее всего завершит карьеру.

С 2016 по 2018 года Павел Дацюк выступал в составе петербургского СКА, до этого хоккеист 15 лет провел в НХЛ, играя за клуб «Детройт Ред Уингс».