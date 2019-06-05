Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал свое мнение по поводу внесения изменений в календарь Кубка мира на сезон-2019/20. Слова специалиста приводит портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Бородавко, спринтерских гонок в календаре действительно много. «Это зрелищные соревнования, есть люди, которые ярко в них себя проявляют. Их невозможно запретить», — заявил тренер, добавив, что в сборной России также есть люди, которые проявляют себя на коротких дистанциях.

Однако, как считает тренер, правила многодневки «Тур де Ски» логичнее было бы пересмотреть в пользу длинных дистанций — 15 и 35 километров. «Те бонусные секунды, которые начисляются за спринт, чрезмерны, и спринты определяют победителя», — сказал Бородавко.

Напомним, многие специалисты после пересмотра календаря заявили, что календарь «Тур де Ски» изменили в угоду спринтерам, и в частности, Йоханнесу Клэбо.