Nevasport продолжает следить за подготовкой российского самбиста Дениса Гольцова к первому бою в промоушене PFL.

Гольцову предстоит поединок в основном карде турнира против бывшего бойца UFC Джареда Рошолта.

«В хорошем состоянии, в форме», — оценивает Гольцов свою готовность к бою. Помимо спаррингов самбист также выбирает кардионагрузки, выполняя беговые тренировки, а также упражнения со скакалкой.

Поединок Дениса Гольцова с Джаредом Рошолтом состоится завтра, 6 июня, в Нью-Йорке. Это не дебютный бой петербуржца в ММА, ранее Гольцов выступал в промоушенах М-1, Pro FC, ACB и других. На счету российского бойца 22 победы и пять поражений.

Если вы хотите потренироваться, как двукратный чемпион мира и Европы по самбо Денис Гольцов, смотрите ролик Nevasport.