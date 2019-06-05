Агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Ден Мильштейн рассказал, где мог продолжить карьеру хоккеист.

По словам Мильштейна, было очень много звонков Дацюку от клубов, а к самому агенту во время преддрафтовых тестов подходили генеральные менеджеры клубов, однако хоккеист, если бы и захотел вернуться в НХЛ, то только в «Детройт Ред Уингс». Что касается России, то в КХЛ Дацюк рассматривал только вариант с «Автомобилистом», хотя другие предложения тоже были.

Агент, слова которого приводит ТАСС, также добавил, что вопрос о продолжении карьеры будет рассматриваться по истечении контракта с «Автомобилистом».

Напомним, сегодня стало известно, что Павел Дацюк подписал контракт на один сезон с клубом из родного города «Автомобилистом».

С 2016 по 2018 года Павел Дацюк выступал в составе петербургского СКА, до этого хоккеист 15 лет провел в НХЛ, играя за клуб «Детройт Ред Уингс».