Российский нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с петербургским СКА.

Об этом сообщает «Р-Спорт». По информации источника, соглашение рассчитано на три года.

Отметим, Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, он не принял предложение «Динамо» о новом контракте.

Ранее нападающий Дмитрий Кагарлицкий рассказал об интересе со стороны пяти клубов Континентальной хоккейной лиги. По словам Кагарлицкого, у него нет ясности, в каком клубе он начнет следующий сезон. Хоккеист отметил, что он ведет переговоры с пятью командами из России, в том числе с омским «Авангардом». Игрок добавил, что все пять предложений примерно одинаковые по условиям.

Также сообщалось, что казанский «Ак Барс» предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.