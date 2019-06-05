Фанаты московского «Торпедо» обратились к новому наставнику команды Сергею Игнашевичу и прокомментировали его назначение.

Болельщики «Торпедо» пожелали удачи Игнашевичу, но выразили недоумение по поводу «столь странного принятия решений руководством клуба по стратегическим вопросам».

В сообщении говорится, что фанаты были удивлены новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт. Кроме того, поклонников команды настораживает тренерский опыт Игнашевича.

«Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы. В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», — гласит сообщение на странице болельщиков «Торпедо».

Напомним, экс-игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. Отмечается, что соглашение Игнашевича с клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

В сезоне 2018/19 года «Торпедо» стало победителем зоны «Центр» в ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).