В Нью-Йорке начался турнир по смешанным единоборствам PFL 3, в рамках которого дебютный бой проведет петербуржец Денис Гольцов.

Турнир стартовал в 02:00 часа по московскому времени.

Гольцову предстоит поединок в основном карде турнира против бывшего бойца UFC Джареда Рошолта. 28-летний российский спортсмен, являющийся заслуженным мастером спорта по самбо, выступит в тяжелом весе.

«В хорошем состоянии, в форме», — оценивает Гольцов свою готовность к бою. Помимо спаррингов самбист также выбирает кардионагрузки, выполняя беговые тренировки, а также упражнения со скакалкой.

Ранее Гольцов выступал в таких промоушенах, как М-1, Pro FC, ACB и других. Боец провел 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

Потренироваться с Денисом Гольцовым можно онлайн благодаря проекту «Научись с Nevasport».