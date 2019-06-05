Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил главного тренера команды Сергея Семака с Зинедином Зиданом.

По словам Нобоа, можно провести параллели между Семаком и Зиданом. Эквадорец считает, что Семак – хороший тренер, ведь он был центральным полузащитником, а те, кто играл в центре, смотрят на всё. Нобоа отметил, что для Семака важен каждый футболист, со всеми 23 игроками разговаривает одинаково, и команда чувствует характер тренера.

«Русский Зидан – так вполне можно назвать Семака», — сказал Нобоа, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу досрочно, узнав о своей победе после 27-го тура чемпионата. Команда Семака сыграла вничью с грозненским «Ахматом», но этого оказалось достаточно благодаря осечке «Локомотива» в Туле.