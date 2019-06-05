Очередной игровой день на «Ролан Гаррос» не может начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня льет в Париже.
Начало четвертьфинальных матчей, которые должны были стартовать в 15:00, перенесено на определенное время.
Отметим, в рамках четвертьфинала на турнире ATP серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым, а австриец Доминик Тим встретится с россиянином Кареном Хачановым.
В женском турнире представительница США Мэдисон Киз сыграет с австралийкой Эшли Барти, а румынка Симона Халеп встретится с американкой Амандой Анисимовой.
Напомним, в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.