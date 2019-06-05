Вид сверху на теннисные корты Ролан Гаррос. 16 кортов. Центральная арена вмещает 15 000 зрителей. "Сибур-Арена" - 7500, Второй корт - 350 зрителей.

Вид сверху на теннисные корты Ролан Гаррос. 16 кортов. Центральная арена вмещает 15 000 зрителей. "Сибур-Арена" - 7500, Второй корт - 350 зрителей.

Очередной игровой день на «Ролан Гаррос» не может начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня льет в Париже.

Начало четвертьфинальных матчей, которые должны были стартовать в 15:00, перенесено на определенное время.

Отметим, в рамках четвертьфинала на турнире ATP серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым, а австриец Доминик Тим встретится с россиянином Кареном Хачановым.

В женском турнире представительница США Мэдисон Киз сыграет с австралийкой Эшли Барти, а румынка Симона Халеп встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Напомним, в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.