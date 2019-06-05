В Петербурге 6 июня состоится сеанс одновременной игры вслепую в шахматы.

Как сообщает сайт комитета по физической культуре и спорту, мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени и будет проводиться в Екатерининском саду по инициативе президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Сеанс пройдет во время Петербургского международного экономического форума. В числе приглашенных на мероприятие – бывший чемпион мира Владимир Крамник и рекордсмен мира по игре в шахматы вслепую Тимур Гареев.

Напомним, в начале 2019 года Владимир Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам, объявил о своем решении завершить профессиональную карьеру. Последним турниром Крамника стал представительный турнир в голландском Вейк-ан-Зее, там он занял последнее место.

Отметим, что Крамник держал звание чемпиона мира по шахматам с 2000 по 2007 год, перехватив его у своего соотечественника Гарри Каспарова.