Продолжается третий тур предварительного этапа женской Лиги наций, в рамках которого сборная России по волейболу встретится с командой из Польши. Матч будет проходить в бельгийском городе Кортрейке на арене Спорткомплекса «Ланге Мунте». Игра состоится сегодня, 6 июня, и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Данный матч станет для России заключительным в рамках третьего тура — до этого подопечные Вадима Панкова встречались со сборными Бельгии и Сербии. Все три встречи были сыграны в Кортрейке.

В предыдущих турах сборная России выступила не очень удачно: на первом этапе, который проходил в Бразилиа, россиянки встречались с командами Доминиканской республики, Китая и Бразилии. Сборной удалось взять лишь три очка, обыграв Китай.

На втором этапе соперницами россиянок стали волейболистки из Японии, Германии и Турции, но во всех трёх матчах команда Панкова потерпела поражение.