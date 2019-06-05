Продолжается третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сегодня, 5 июня, сборной России предстоит провести поединок с Сербией. Игра будет проходить в бельгийском городе Кортрейк и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В предыдущем матче подопечные Вадима Панкова встречались с командой Бельгии и потерпели поражение со счётом 3:0. Таким образом, в активе российской команды сохраняется всего три очка: единственная победа была одержана над сборной Китая в первом туре соревнований. Также соперницами россиянок по первому туру стали волейболистки из Доминиканской республики и Бразилии, оба матча завершились поражениями России.

Во втором туре россиянки потерпели три поражения в трёх матчах — от Турции, Японии и Германии.