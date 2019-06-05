Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет стать футболистом итальянского «Наполи».

По сообщениям итальянских СМИ, 37-летний форвард готов помочь главному тренеру команды Карло Анчелотти.

«Карло, если я потребуюсь тебе в «Наполи» — я примчусь, чтобы помочь», — пошутил Ибрагимович, поздравляя Анчелотти с днем рождения.

Отмечается, что переговоров о трансфере Ибрагимовича в итальянский клуб не ведется.

Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата может стать футболистом «Наполи». Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, с колумбийцем ведет переговоры «Наполи», в котором игрок уже выступал с 2013-го по 2015 год.

Также появилась информация, что исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может стать футболистом итальянского «Наполи».