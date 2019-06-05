В Кортрейке (Бельгия) на арене спорткомплекса «Ланге Мунте» стартовал волейбольный матч между женскими сборными России и Сербии. Игра проходит в рамках третьего тура предварительного этапа Лиги наций-2019.

Данный матч является для российской команды вторым в третьем туре: накануне подопечные Вадима Панкова уступили хозяйкам турнира сборной Бельгии со счётом 0:3. А активе россиянок до сих пор остаётся всего три очка, которые были набраны ещё в первом туре по итогам матча с Китаем. В том же туре россиянки уступили Доминиканской республике и Бразилии.

Второй тур для сборной России сложился ещё менее успешно: команда потерпела три поражения в трёх матчах — от Турции, Японии и Германии.

Следующая игра состоится завтра, 6 июня, россиянки встретятся со сборной Польши.