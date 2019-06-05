Финский нападающий «Филадельфии Флайерс» Йори Лехтеря может стать игроком петербургского СКА.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что контракт хоккеиста с «Флайерс» с зарплатой в 4,7 миллиона долларов в год закончится в июле этого года, и в НХЛ он станет свободным агентом.

В завершившемся сезоне финский форвард набрал 3 (1+2) очка в 27 матчах регулярного чемпионата. Лехтеря уже выступал в КХЛ, где представлял «Локомотив» и «Сибирь».

Также стало известно, что российский нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает «Р-Спорт». По информации источника, соглашение рассчитано на три года.

Отметим, Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, он не принял предложение «Динамо» о новом контракте.