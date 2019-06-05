Украинский нападающий Андрей Воронин рассказал, как играл в одной команде с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

По словам Воронина, когда-то он с Клоппом вместе играл в «Майнце», и украинец всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый». Воронин отметил, что он также имел честь застать начало тренерской карьеры Клоппа, и здесь уже не было сомнений в том, что это его призвание.

«Рад за Юргена и «Ливерпуль». Они это заслужили», — написал Воронин в Instagram.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем главного клубного турнира — Лиги чемпионов. В финальном матче команда одержала победу над «Тоттенхэмом». Однако выиграть национальный чемпионат Англии «Ливерпулю» не удалось — клуб завершил сезон на втором месте, пропустив вперед «Манчестер Сити».

Летом «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.