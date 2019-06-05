Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда примут участие в ледовом шоу The Ice 2019, которое будет проходить нынешним летом в Японии.

27 и 28 июля показ шоу будет проходить в Осаке, затем спортсмены отправятся в Ниигату, где будут выступать с 30 июля по 1 августа. 3 и 4 августа фигуристы выступят в Нагое.

Помимо Коляды и Загитовой, в мероприятии примут участие известные титулованные спортсмены со всего мира — например, чемпион мира американец Нейтан Чен, японец Шома Уно, китаец Боян Цзин и многие другие. В женском катании свои программы представят Каори Сакамото, Маи Михара, Мэрайя Белл и Марин Хонда. Также в число участников вошли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и китайцы Суй Вэньцзин — Хань Цун.