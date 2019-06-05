Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Дарио Колонья был остановлен полицией за превышение скорости во время езды на велосипеде.

Швейцарец опубликовал в своём «Инстаграме» фотографию, на которой написал: «Слишком быстро для полиции». На данный момент спортсмен проводит подготовку к сезону 2019/20.

Напомним, Дарио Колонья четыре раза становился победителем Олимпийских игр. В его активе две золотые медали Олимпийских игр в Сочи — в гонке с раздельным стартом и скиатлоне, а также по одному золоту Игр в Ванкувере и Пхенчхане — в «разделках». Швейцарец является единственным лыжником, которому удавалось выигрывать «разделку» на трёх Олимпиадах подряд.

В минувшем сезоне спортсмен выступил не очень удачно и остался без медалей чемпионата мира.