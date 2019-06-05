Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого работает лидер команды Александр Большунов, поделился мнением по поводу изменений в календаре на следующий соревновательный сезон.

Тренер отметил, что, несмотря на нововведение, спринтерских гонок всё равно остается больше, чем дистанционных. По мнению Бородавко, такой календарь больше подходит победителю Кубка мира норвежцу Йоханнесу Клэбо. «На сегодняшний момент система соревнований больше подходит для него», — заявил специалист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Бородавко, в календаре должно быть больше дистанционных гонок длиннее 15 км. «Во времена классических лыжных гонок 15 километров считались спринтом», — заявил тренер.

Напомним, многие специалисты после пересмотра календаря заявили, что календарь «Тур де Ски» изменили в угоду спринтерам, и в частности, Йоханнесу Клэбо.