Российский нападающий Дмитрий Кагарлицкий официально стал игроком петербургского СКА.

Об этом сообщается в Twitter армейской команды. Отмечается, что соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22.

Отметим, Кагарлицкий являлся неограниченно свободным агентом, он не принял предложение «Динамо» о новом контракте.

Ранее хоккеист рассказал об интересе со стороны пяти клубов Континентальной хоккейной лиги. По словам Кагарлицкого, у него нет ясности, в каком клубе он начнет следующий сезон. Хоккеист отметил, что он ведет переговоры с пятью командами из России, в том числе с омским «Авангардом». Игрок добавил, что все пять предложений примерно одинаковые по условиям.

Также сообщалось, что казанский «Ак Барс» предложил контракты нападающим Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому.