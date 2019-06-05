Победитель общего зачёта Кубка мира 2018/19 норвежец Йоханнес Клэбо до сих пор не подписал контракт с национальной лыжной федерацией.

Как сообщает телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на VG, лыжник недоволен принципами руководства относительно ведения социальных сетей. «Всё контролирует папа, но я подтверждаю – мы ещё не подписали контракт. А с папой очень легко – мне не нужно тратить на переговоры силу и энергию», – заявил Йоханнес.

Изначально дедлайн был 1 мая, однако дату перенесли на 10 июня. Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг объяснил, что данный вопрос решается сейчас для того, чтобы избежать недопониманий в дальнейшем. Стороны должны понять, в каких случаях спортсмен представляет в соцсетях себя, а в каких — федерацию.