Мадридский «Реал» объявит о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара в ближайшее время.

По информации El Chiringuito, это произойдёт уже сегодня, 5 июня. Источник утверждает, что сумма трансфера составит около 100 миллионов евро.

Ранее Эден Азар заявил, что финал Лиги Европы против «Арсенала» стал его последним матчем в составе «Челси».

Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1, Азар отметился двумя забитыми голами. После завершения матча Азар объявил о своём уходе из лондонского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.