Сборная Португалии по футболу примет команду Швейцарии в матче полуфинальной стадии Лиги наций. Игра будет проходить на стадионе «Драгау» в Порту сегодня, 5 июня. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Ранее команды встречались между собой трижды — в 2008 году Швейцария обыграла Португалию на групповом этапе чемпионата Европы. Ещё две встречи проходили в 2018 году, команды обменялись победами на чемпионате мира.

Незадолго до матча главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович признал, что Португалия является не только фаворитом сегодняшней встречи, но и всего турнира. При этом специалист не стал заранее списывать свою команду со счетов. «Но как мы все не раз видели, как неоднократно демонстрировал нам футбол, возможно всё», — сказал Петкович, слова которого приводит пресс-служба УЕФА.