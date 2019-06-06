Российский теннисист Карен Хачанов проведет поединок против австрийца Доминика Тима. Матч состоится в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров «Большого шлема».

Встреча состоится сегодня, 6 июня. Изначально поединок был запланирован на вчерашний день, однако погодные условия не позволили провести четвертьфинальные матчи. Из-за дождя все встречи были перенесены на сегодняшний день.

Помимо Хачанова и Тима, сегодня сыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила три часа и 12 минут.