Переход главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в туринский «Ювентус» может не состояться.

Как сообщает Sky Sports, руководство лондонского клуба не хочет отпускать специалиста бесплатно. Представители «Челси» хотят получить за 60-летнего тренера компенсацию в размере 6 миллионов евро. Отмечается, что данный пункт прописан в контракте Сарри: за разрыв соглашения руководство «синих» вправе требовать компенсацию.

Напомним, ранее стало известно, что Сарри может покинуть «Челси», чтобы возглавить туринский «Ювентус» вместо ушедшего Массимилиано Аллегри. Также рассматривался вариант, при котором тренеры поменяются местами —Аллегри начнет работу в «Челси».

Под руководством Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.